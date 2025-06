Cazzu no soporta la risa cuando le preguntan sobre Ángela Aguilar; esta fue la razón

Hace un par de días la llegada de Cazzu a tierras mexicanas acaparó todos los titulares y es que la argentina cuenta con un gran número de fans en nuestro país, por lo que no fue sorpresa que el Auditorio Nacional logró una venta total de los boletos para la primera fecha en la que se presentará la ‘Nena Trampa’.

Sin embargo, pese a su talento y al nuevo proyecto que recientemente ha lanzado llamado “Latinaje”, una de las principales preguntas que le realiza la prensa a ‘La Jefa’ se relaciona con Ángela Aguilar, así como con su expareja Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La razón por la que Cazzu no contuvo la risa al ser cuestionada sobre Ángela Aguilar

A través de diferentes plataformas digitales se ha hecho viral un clip en el que Cazzu explota a carcajadas luego de que una reportera le realizó una controversial pregunta muy directa y quizá con doble intención pues cuestionó si la trapera “tenía bronca” con Angelita.

Ante el cuestionamiento, la intérprete de “Peliculeo” y “Mucha Data” se limitó a reír y decir que no le daba bronca para nada: “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo sentimientos negativos hacia ninguno de ellos... si son felices me encanta”, dijo la cantante.

Las reacciones de los fans en los comentarios del video que se ha hecho viral han despertado comentarios positivos para Julieta, pues aseguran que cuenta con una gran inteligencia emocional, y que además está velando por el bienestar de su bebita Inti, quien apenas cumplirá dos años en 2025.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se preparan para celebrar su primer aniversario

En medio de la polémica que gira en torno a su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran armando los preparativos para celebrar su primer aniversario como marido y mujer, al menos eso fue lo que reveló el influencer Kunno ante la prensa, y es que el famoso creador de contenido es uno de los mejores amigos de la ‘Princesa Del Regional Mexicano’.