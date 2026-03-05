Roberto acepta salir con otras porque su esposa ya no se arregla
A Roberto no le interesa ser ejemplo de nadie y acepta salir con otras porque su mujer, a quien no baja de tóxica, ya no se arregla. ¿Será argumento suficiente?
Roberto, esposo de Judith, entra a la clínica de emociones y despierta los celos de Judith tras saludar a Nancy con un beso en la frente. Roberto asegura que, mientras Nancy es una hija para él, a Judith no la baja de enferma y tóxica. Sin embargo, acepta salir con otras mujeres porque su esposa se ha descuidado.