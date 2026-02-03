¿Todo fue por falta de amor? Sara explica por qué se metió con el marido de su hermana

Sara asegura que su hija Fernanda es muy altanera con ella por culpa de Diana. ¿Qué problemas legales podría enfrentar Sara por haber abandonado a su hija? Por su parte, Sara asegura que nunca le pidió a su hermana Diana que se hiciera cargo de su hija; ella se tomó atribuciones que no le correspondían. Ahora, Diana cree que por haberla cuidado, Sara tiene que agradecerle toda la vida. Sin embargo, Sara le dejó su hija a su mamá, no a su hermana; así que Sara no le debe nada a Diana. Y de paso, advierte que, si se metió con el marido de Diana fue para que ella se de cuenta de que es un mujeriego.