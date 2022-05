Activan contingencia ambiental en el Valle de México, otra vez.

La tarde de este jueves, la Comisión Ambienta de la Megalópolis (CAMe) informó que por segunda ocasión en la semana se activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica debido las altas concentraciones de ozono, registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por ende, mañana viernes se aplicará el Doble Hoy No Circula. A través de un comunicado, la CAMe informó que se registraron altas concentraciones de ozono, debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre los estados del centro del país, el cual se fortaleció durante el día e incrementó la estabilidad atmosférica en el Valle de México, que, combinado con la alta radiación solar y viento débil, las partículas contaminantes no se dispersaron debidamente.

La CAMe dijo que, a las 16 horas de este jueves, se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 154 ppb en las estaciones de monitoreo Benito Juárez (168 pbb) e Iztacalco (155 ppb).

¿Qué autos no circulan este viernes 6 de mayo en el Valle de México?

Estos son los vehículos con restricción para circular: