El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy martes 1 de julio: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia, una astróloga española reconocida internacionalmente por su pronóstico certero del horóscopo, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco para hoy, 1 de julio. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos para la mencionada fecha.

Aries

Defenderás lo que crees que te mereces, cueste lo que cueste, pero te conviene reflexionar antes de tomar decisiones que afecten a tu economía o trabajo, y no lanzarte sin tener las cosas claras. Tu espontaneidad atraerá mucho.

Tauro

Si conservas la calma cuando los demás la pierden, el éxito será tuyo. Escucha a los que te rodean, aunque creas que no te están aportando nada.

Géminis

Ha habido muchos cambios que han tambaleado tu vida, pero ahora pisas terreno firme y tu horizonte se despeja. Busca la manera de eludir compromisos que no te aportan nada positivo y aligera tu vida. El amor te muestra su mejor cara. Disfrútalo.

Cáncer

Es el momento de volar alto, con la confianza de que puedes llegar a donde te propongas. Si estás pendiente de algo que te interesa, ahora puede que se ponga en marcha con éxito. Disfruta de la vida con ligereza, sin darle tanta importancia a lo que sucede a tu alrededor.

Leo

Será un día fabuloso para salir a conocer gente, para relacionarte, mostrar tus dotes de comunicación y viajar. Si hay algún conflicto en tus relaciones, ahora es el momento de resolver las diferencias. Tus expectativas pueden cumplirse muy pronto.

Virgo

Te conviene relajarte y no abarcar más de lo que puedes porque tanta exigencia puede pasarte factura. Confía en ti y aparta de tu mente cualquier idea negativa que te condicione.

Libra

Estás imparable y es el momento de apostar fuerte por ti y de impulsar tus objetivos. Puede que haya alguna desavenencia en tus relaciones, pero sabrás sortearla con diplomacia. No sufras por lo que no ha pasado y puede que no suceda jamás.

Escorpio

Estás protegido por las estrellas, y es el momento de tomar esas decisiones que siempre acabas aplazando porque van a dar muy buenos resultados. Haz cosas diferentes y aprovecha la buena racha que atraviesas para dar un nuevo aire a tu vida.

Sagitario

Puede que tengas la sensación de que la suerte es esquiva contigo, pero pronto empezarás a notar que el destino pone las cartas a tu favor. Es un buen momento para estudiar o aprender algo nuevo, así como para contactar con gente que mejore tu vida.

Capricornio

Necesitas serenarte y dosificar tus energías porque vienen circunstancias importantes a tu vida y tendrás que dedicarles todo tu tiempo y tus ganas. Evita las actitudes egoístas y esmérate en tener más detalles con los que quieres.

Acuario

Han sucedido cosas inesperadas que te han dejado muy inquieto. Pero no te agobies porque con tu prodigiosa mente sabrás gestionar lo que te atormenta y encontrarás soluciones. Te conviene dejar aflorar tus emociones y perder el miedo a expresar lo que sientes.

Piscis

Las circunstancias te son muy propicias y te estás liberando de obligaciones que son una gran carga para ti. Ahora empiezas a disfrutar de la vida como tú deseas y tienes todo a tu favor para triunfar, pero céntrate en algo cercano y real, sin perseguir utopías.