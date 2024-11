Así puedes activar el modo gato en WhatsApp en 4 pasos

Permanentemente se renuevan las redes sociales y en un momento puede ser un tanto difícil seguir el hilo y en definitiva conocer la manera en que se pueden activar estos procedimientos. Dicho esto, hablemos sobre la manera en que puedes poner el modo gato en WhatsApp en 4 pasos.

Empecemos resaltando que hay alternativas alrededor de esta herramienta administrada por Meta, la misma que también administra lo concerniente con Instagram, Facebook y Threads. Complementemos expresando que, estos cambios son totalmente lógicos si consideramos que no hay espacio virtual que no requiera de actualizaciones como de instancias que puedan terminar siendo bien recibidas por el público. Ahora bien, dentro del caso vamos con un buen instructivo.

Quieren echar a la calle a María por un pleito que no es suyo [VIDEO] María firmó un contrato de renta por un año y la quieren echar a la calle por un pleito que no es suyo. Asegura que todo el tiempo le quitan el agua y la luz.

Te puede interesar: WhatsApp: ¿Cómo activar la nueva función en estados?

¿Cómo se activa el modo gato en WhatsApp en 4 pasos?

Hay que empezar descargando Nova Launcher, la misma aplicación que puedes encontrar en Play Store y ayuda a modificar el diseño visual de tu teléfono. Hecho esto, es momento de buscar la imagen de un gato y recordar que tiene que tener formato PNG con fondo transparente.

Cumplidos esos casos es momento de mantener presionado el logo de WhatsApp dentro de la pantalla principal. Esa es la instancia en la que tienes que seleccionar, Editar para posteriormente elegir la nueva imagen de gato para cambiar el ícono y con ello se finaliza, pues cuando hayas arribado a estos casos terminarás obteniendo tu logo personalizado con la imagen de un gato.

Te puede interesar: WhatsApp: ¿Cómo activar la nueva función en estados?

Ten siempre en cuenta que este es un cambio estético. Con esto nos referimos a que las funciones de esta aplicación no se verán alteradas, todo lo que es el funcionamiento normal estará igual que antes, pero con un cambio de imagen que puede ser agradable. Y recuerda, no es obligatorio hacer esto por lo que puedes despreocuparte si esta es una opción que no terminó de convencerte.