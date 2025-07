¡Se armó el drama! Bellakath explota contra cirujano por mostrar su abdomen y hablar de fibrosis

Bellakath, la reggaetonera mexa que arrasa con “Gatita” y “Reggaetón Champagne”, encendió las redes después de un polémico live en TikTok. La cantante amenazó con “denunciar al cirujano” que criticó lo que él consideró fibrosis en su abdomen tras varias operaciones. ¡Dijo que usó su nombre sin permiso y ya está registrada como marca, así que “le va a salir muy caro”!

La bronca en TikTok: cirujano, fotos y “fibrosis”

Todo explotó cuando el Dr. Alberto Theurel publicó un video en TikTok mostrando una foto del abdomen de Bellakath, asegurando que presentaba irregularidades por una liposucción mal hecha. Según él, había fibrosis visible y no hubo la terapia postoperatoria necesaria. Además, dijo que el procedimiento fue “muy superficial” y con “irregularidades”

Fuerte, ¿no? Pero para Bellakath esto no fue solo una crítica, fue un ataque a su marca personal. “Hijo de tu p** madre… lo que vas a tener que pagar es una p*** demanda por andar utilizando mi nombre… yo como figura pública estoy registrada”. El nivel del chisme subió al máximo .

¿Qué es la fibrosis?

La fibrosis postquirúrgica es cicatrización excesiva en el tejido subcutáneo tras una liposucción. Se forma como nódulos o piel irregular, a veces endurecida, y puede causar abultamientos o depresiones notorias. Suena inofensivo, pero puede volverse visible, generar molestias y afectar la estética final del procedimiento. El diagnóstico requiere examen físico, ultrasonido y, a veces, tratamiento con masajes, láser o incluso cirugía para suavizar los tejidos.

Bellakath responde y promete pleito legal

En su TikTok live, Bellakath no se quedó callada. Dijo que las fotos estaban editadas, que luce mejor que cualquiera y que la fibrosis no está tan marcada: “Yo no digo que no tenga fibrosis. Eso le pasa a cualquier operada”, pero que el cirujano no tenía derecho a usar su imagen para viralizarse.

Además, lanzó fuego directo: “Cirujano trespesero… pobre estúpido… le va a salir muy caro… me las vas a pagar todas”. No evitó el zafarrancho, y quedó claro que el tema ya llegó a tribunales propios de marca registrada.

Este no es el primer episodio de polémica estética para Bellakath. En 2023 confirmó que casi muere tras una de sus operaciones lipos, busto y glúteos debido a una fuerte hemorragia. “Estuve a punto de irme con papá Dios” relató ella, conmocionando a todos

Además, ha tenido acusaciones previas: una extendionista la acusó de amenazas y fraude por no pagar servicios, incluso se interpuso una demanda .

Este escándalo sube de intensidad y coloca a Bellakath en el ojo público, más allá de la música. ¿Será que la polémica médica y legal le da más “flow”? Lo que sí, el chisme está servido y promete seguir dando de qué hablar.