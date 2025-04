Actor agredido por Pablo Montero asegura que aún le tiene miedo

Han pasado algunos días desde que se dio a conocer que Pablo Montero , actor y cantante mexicano, había agredido físicamente a un compañero de profesión después de una obra de teatro en la que ambos participan. Ahora, fue Enrique Madrid, quien recibió el golpe, quien ha revelado que aún le tiene miedo al antes mencionado debido a la acción que cometió.

Enrique Madrid y Pablo Montero fueron compañeros en la obra de teatro “Perfume De Gardenia”, misma que es una de las más importantes que México tiene en la actualidad. No obstante, tras el altercado los jefes de la obra tomaron la decisión de despedir a Madrid, esto con el objetivo de que las cosas sanen entre camerinos para que la puesta en escena ya no tenga infortunios de esta índole.

¿Enrique Madrid le tiene miedo a Pablo Montero?

Durante una charla que tuvo con los reporteros de espectáculos, Enrique Madrid aseguró que no volvería a la puesta en escena luego de haberse sentido descuidado por los jefes de la misma, aunque detalló que se queda con el apoyo que recibió de parte de los miembros de la obra: “No regresaría, aunque ame la obra, aunque la extrañe y aunque sé que me voy a poner triste cada que me suba a un escenario”.

Aunado a lo anterior, Enrique Madrid consternó a sus seguidores al dejar claro que aún le tiene miedo a Pablo Montero después del acto violento que este cometió, por lo que aseguró que se siente traumado después de lo que vivió, esto en declaraciones retomadas por el portal TV Notas: “Estoy hasta traumadón (...) Tengo miedo, quiero estar en mi departamento todo el tiempo. Tengo miedo a represalias”.

¿Considera escapar de México?

El miedo que Enrique Madrid siente por lo ocurrido con Pablo Montero es tan grande que, incluso, no descarta salir del país a fin de vivir más tranquilo y mantenerse en paz, pues considera que lo que vivió puede dejar secuelas: “Hasta considerado escaparme a Puebla o irme a los Estados Unidos para alejarme de todo esto”, señaló ante los medios.