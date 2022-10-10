¿Pablo Montero quería casarse con Aracely Arámbula?

Nuestra querida Pati Chapoy mantuvo una íntima plática con Pablo Montero, quien abrió su corazón y reveló detalles de su vida personal.

El cantante mexicano se ha dado a conocer por su fuerte temperamento, aspecto de su vida que está dispuesto a cambiar.

"Eso es lo que he estado trabajando estas últimas semanas. El chiste es decir 'sí la regué y estuvo mal lo que hice'. El primero que se dio cuenta fui yo. Por una tontería te enganchas y son cosas que me sirven para madurar", dijo en exclusiva a este programa.

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Pablo Montero rompe el silencio sobre Aracely Arámbula

En la misma entrevista para nuestro programa Ventaneando, Pablo Montero habló sobre su romance con Aracely Arámbula, y si es verdad que quería casarse con ella.

"Benditas mujeres... en algún momento sí, pero pues no sé. Por eso salió la canción Hay otra en tu lugar... cada quien agarró su ritmo", dijo sobre sus planes de boda con La Chule.

El cantante de música regional mexicana confesó que, en su momento, él se fue a Miami a grabar un disco y Aracely tomó su rumbo.

"Ya ahí andábamos mal... siempre nos llevamos bien, hay un respeto lindo, pero decidimos dejarlo así, bien. Vinieron otros romances", declaró sobre otras mujeres en su vida como Ludwika Paleta.

Y sobre Ludwika Paleta, también dejó claro que fue una de sus ex más queridas: "Antes de andar con Ludwika tuvimos una amistad bonita y seria, yo no la olvido. Estaba bien complicado y salí bien raspado", dijo.

Pablo Montero contó que cometió locuras por amor, pues incluso viajó hasta Oaxaca con el pie enyesado para ver a Ludwika Paleta: "Mi mamá me vio llorar".

El cantante también se negó a revelar si le fue infiel a Alicia Machado: "Fuimos amigos... la quiero mucho".

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