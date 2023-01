Actor de Merlina es acusado de abuso sexual: ¿De quién se trata?

“Wednesday” es una serie juvenil del cineasta Tim Burton, basada en la vida de Merlina Addams, la hija de Morticia y Homero Addams, quien se separa de su núcleo familiar para contarnos su propia historia.

Viridiana fue víctima de abuso sexual por culpa de su propia madre.

Este es un spin-off de la Familia Addams, serie que data del año 1964, no obstante, Merlina se ha convertido en una de las más exitosas de Netflix, junto a “Dahmer” y “Stranger Things”. Mucho de su éxito ha sido gracias a Tim Burton, así como a las interpretaciones de Jenna Ortega (Merlina) y su rommie Emma Myers (Enid).

Además de ellas, el elenco está conformado por Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Hunter Doohan, Joy Sunday y Percy Hynes White, entre otros. Hynes ha sido el encargado de interpretar a Xavier, el fiel enamorado de Merlina Addams, quien recientemente se ha visto envuelto en la polémica.

¿Qué pasa con Percy Hynes White? Hynes White despertó el interés de los fans de la serie gracias a su interpretación de Xavier, por ello, comenzaron a interesarse en su vida privada, pero no contaban con que se encontrarían con una serie de graves acusaciones.

Incluso, Percy Hynes tuvo que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram, pues hubo testimonios en su contra por presunto abuso sexual, se presume que esto sucedió cuando estudiaba la secundaria en Canadá.

A través de un hilo de Twitter, el usuario @milkievich dio a conocer que el actor presuntamente realizaba fiestas con sus amigos, mismas en las que se cometían abusos en contra de sus parejas o de cualquier mujer, incluso, publicaban fotos íntimas de estos hechos.

“Invitaban explícitamente a mujeres que pensaban que estaban buenas para poder emborracharlas y tener sexo con ellas”, denuncia el post. Así mismo, acusó al actor de cometer abuso sexual contra una de sus amigas.

¿Fans ya no quieren a Percy Hynes en Merlina?

Posteriormente, comenzó a circular en redes el hashtag #cancelpercy y se hizo tendencia, pero la cosa no terminó ahí ya que surgieron nuevos testimonios: “Dejó que me violaran en su sótano, y cuando me llamó al respecto, estaba más preocupado por la policía que por si yo estaba bien”, publicó la cuenta de @desireecameron.

También hubo quienes aseguraron haber asistido a estas fiestas. Ante esto, diversas mujeres le han exigido a la plataforma de streaming que retiren a Percy Hynes de la segunda temporada de la serie.

“Los violadores no merecen ser el centro de atención. Necesitas proteger a tus actrices, así como a todas las jóvenes que ahora admiran a un depredador sexual. Haz algo sobre eso”, versa una de las peticiones a la plataforma de streaming.