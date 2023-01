Querido actor de “Ocho son suficientes” fue encontrado muerto.

Adam Rich de 54 años, era un actor estadounidense que comenzó su carrera a los nueve años, y de acuerdo con reportes de la policía de Los Ángeles, su cuerpo fue encontrado sin signos vitales en su domicilio. Aún se desconoce la causa de su muerte, pero ya fue confirmada.

Recordamos a Vicente Fernández, en su primer aniversario luctuoso.

¿Quién confirmó la muerte del actor Adam Rich?

El portal de noticias “TMZ” informó el deceso del actor, pues tuvo la oportunidad de hablar con un integrante de la familia de Rich, quien confirmó la noticia de su muerte; sin embargo, no quiso develar más detalles de esta.

“TMZ” contó que platicó con un oficial tras enterarse de la muerte del actor, quien les relató que había sido una persona, quien había encontrado al actor sin vida dentro de su domicilio, que se localizaba al oeste de Estados Unidos y fue quien reportó el inicdente a las autoridades, que llegaron a la casa de Rich poco después.

El mismo portal afirma que la muerte del actor no se habría tratado de un homicidio, según lo dicho por la policía. No obstante, no existe información adicional que de claridad sobre lo que ocurrió al momento de su muerte, por lo que deben llevarse a cabo las investigaciones necesarias.

¿Cómo empezó su carrera Adam Rich?

Adam Rich empezó su carrera a muy corta edad y a los nueve años, es decir desde 1977, debutó en el programa de televisión “Eight is enough” (Ocho son suficientes, en español), en el que desarrolló el personaje de Nicholas, el hijo menor de la familia Bradford.

Este proyecto estuvo inspirado en la vida del periodista estadounidense, Tom Braden, quien relató en una autobiografía la experiencia de criar a ocho hijas e hijos.

Ha muerto Adam Rich, el actor que interpretó a Nicholas, el hijo pequeño de 'Con ocho basta', a los 54 años. pic.twitter.com/abv65I92YP — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) January 8, 2023

“Eight is enough” se transmitió del 16 de marzo de 1977 al 29 de agosto de 1981 y ese papel posicionó a Adam en el puesto número 73, dentro de la lista de 100 mejores estrellas infantiles del canal VH1. Después de ser Nicholas, el actor participó en otros programas como “Code red” y “Dungeos and dragons”, pero decidió alejarse de la actuación.

Tras abandonar los sets, Adam Rich fue arrestado en 1991 por romper la ventana de una farmacia, de la cual intentaba extraer fármacos, pero fue ayudado por el actor Dick Van Patten, quien había sido su padre en “Ocho son suficientes”, para evitar ser detenido.