Actriz de Victorious habla sobre escenas inapropiadas que grabó en la serie.

Después de que Jenette McCurdy revelara que Nickelodeon le ofreció dinero para no hablar sobre los abusos que sufrió por parte de Dan Schneider, mejor conocido como ‘El Creador’, polémico exguionista de la empresa y, de que Alexa Nikolas, actriz de “Zoey 101”, diera a conocer que fue víctima de abuso infantil, Daniella Monet habló sobre las escenas inapropiadas que grabó para Nickelodeon cuando formó parte del elenco de “Victorious”.

El cantante Drake Bell enfrentó todas las denuncias en su contra.

Monet narró las escenas inapropiadas que tuvo que grabar para la empresa ya mencionada y describió algunas de las circunstancias que vivió durante la filmación del programa juvenil.

Daniella Monet interpretó el papel de Trina Vega en “Victorious” del 2010 al 2013 y en entrevista con Insider señaló que, durante la filmación de la serie, la producción le proporcionó un vestido que no era apropiado para su edad ni para el programa.

“Ni siquiera usaría algo de eso hoy como adulta”, dijo la actriz que declaró que la elección del vestuario corría a cargo de Dan Schneider, quien elegía las prendas más diminutas y poco apropiadas para actrices de su edad.

Te puede interesar: Jennette McCurdy revela que empresa le ofreció dinero para callar abusos.

Pero este hecho no fue el único que incomodó a la actriz, pues tras reunirse con la producción de Nickelodeon para hacerle una petición, la producción no cortó una escena que la actriz solicitó que no apareciera al considerar que tenía una connotación sexual.

En la escena en cuestión Monet aparecía comiendo un pepinillo mientras se colocaba labial, por lo que no estaba de acuerdo con que saliera al aire, pero Nickelodeon hizo caso omiso y decidió incluirla. No obstante, la actriz recordó la serie como algo divertido, tonto, amigable y relajado.

¿Cuáles fueron las acusaciones de Jenette McCurdy y Alexa Nikolas? Jenette McCurdy declaró que los ejecutivos de Nickelodeon se pusieron en contacto con ella para ofrecerle un “regalo” (300 mil dólares) por su participación en “iCarly” y “Sam & Cat”, pero en realidad era para que no hablara sobre los abusos que sufrió por parte de Dan Schneider.

Alexa Nikolas se manifestó hace días frente a la sede del canal de programación infantil para condenar la figura del ‘Creador’, asegurando que Nickelodeon jamás la protegió y que fue víctima de abuso infantil.