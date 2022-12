Así respondió Adal Ramones a las críticas por ser papá a los 61 años.

La llegada de un bebé podría ser una gran noticia para una pareja, pero resultó no ser aceptable para algunas personas que, al enterarse de que el conductor Adal Ramones se convertiría en padre a los 61 años, no tardaron en emitir comentarios. Sin embargo, no se queda callado y así les respondió.

¿Qué respondió Adal Ramones a las críticas por ser papá a los 61 años?

El conductor compartió una hermosa fotografía, que sirvió para callar los malos comentarios sobre su paternidad. Así, Ramones instó a sus miles de seguidores a luchar por sus sueños sin que nadie les imponga una edad para cumplirlos, pues cada quien tiene un proceso y un tiempo.

En este sentido, una de las frases más destacadas dentro de su largo texto fue: “ya deberíamos saber que no podemos ajustarnos en una edad para tomar la decisión de casarnos, ni en una fecha para decidir iniciar o terminar una licenciatura”.

Así mismo, en la imagen es visible su enorme alegría por convertirse en padre por cuarta vez en su vida. Recordemos que tiene dos hijos y una hija; los primeros, Paola y Diego, son producto de su primer matrimonio. Mientras, Cristóbal es fruto del amor que él y su actual pareja, Karla de la Mora, se tienen, y con quien tendrá el siguiente.

En la foto que se contempla a Ramones acariciando el vientre de su esposa, se volvió viral inmediatamente, pues recibió cientos de comentarios que lo felicitaron por agrandar el número de integrantes de su familia.

La instantánea fue acompañada del siguiente mensaje: “bienvenido... te estamos esperando. Te puedo asegurar que llegarás con una gran mamá. Y yo siempre intentando partirme en mil”.

De esta manera, el actor enfatiza que es un hijo esperado y querido y que serán grandes padres para él.