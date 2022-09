Adam Levine responde a quienes lo acusan de engañar a su esposa con una modelo.

Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, fue expuesto por la modelo texana Sumner Stroh de haberle sido infiel con ella a su esposa Behati Prinsloo.

La modelo expresó que el vocalista de Maroon 5 se “aprovechó de su inocencia e ingenuidad”, pues intentó cortejarla hace un año. A través de un video de TikTok, Sumner compartió capturas de pantalla exhibiendo la infidelidad del cantante.

“Estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año”, expresó la modelo en el video que ha acumulado millones de reproducciones.

Stroh señaló que decidió ponerle un alto a su relación porque se sintió mal de estar con un hombre casado y con hijos. “Tuve una aventura con un hombre que estaba casado. En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y francamente me sentí explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui muy fácil de manipular”, expresó.

De acuerdo con la modelo, no tenía intenciones de ventilar la infidelidad del vocalista de Maroon 5, pero tuvo que hacerlo por dos razones, porque Adam Levine le pidió permiso para ponerle Sumner a su próximo hijo, pero también porque un amigo suyo quiso chantajearle y vender las capturas a un medio del espectáculo.

¿Qué dijo Adam Levine al respecto? Tras los señalamientos en su contra, Adam Levine negó haber tenido una relación con Sumner Stroh; sin embargo, admitió que cruzó la línea.

“Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea, que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo en mi vida del que me arrepiento”, declaró el intérprete de “Moves like jagger”, “Payphone” y “This love”, entre otros.

“Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido. No se repetirá jamás”, finalizó.

Levine envió este mensaje después de que la modelo compartiera un video en TikTok en el que afirmó que tuvo una relación con el cantante durante un año.