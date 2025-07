Así de grande está ya el bebé de Ximena Navarrete a solo un mes de haber nacido

Parece que fue ayer cuando Ximena Navarrete anunció la llegada de su tercer bebé, pero no: ya pasó un mes desde que nació Santiago, y en sus redes no hay día que no derrita corazones.

La ex Miss Universo, modelo y actriz está disfrutando esta etapa con tanta emoción, que hasta el más mínimo gesto de su hijo se convierte en un momento compartido con sus seguidores.

El pasado 20 de junio, Santi cumplió su primer mes de vida, y Ximena lo celebró como solo ella sabe: con un álbum digital de fotos lleno de ternura y un video que dejó claro lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo.

¿Cómo se ve el bebé de Ximena Navarrete a un mes de nacido?

En uno de los clips más recientes que publicó, se puede ver a Santi en su cunita, escuchando con atención la voz de su mamá. Ya no tiene ese aspecto de recién nacido; ahora se le nota más despierto, más curioso, incluso con gestos que delatan lo rápido que está creciendo.

No faltaron los comentarios que decían: “¡Se parece muchísimo a Ximena!” o “Está enorme, qué belleza”.

Ese video, donde Ximena le habla por su nombre y él reacciona, fue de lo más comentado. Esos momentos que solo una mamá puede reconocer como especiales, ella los comparte sin filtros, y tal vez por eso conectan tanto con su audiencia.

¿Cómo ha sido la reacción de sus hijos mayores?

Desde que nació, los hermanos de Santi han estado pegados a él. En varias fotos y videos, Ximena los muestra acariciándolo, besándolo y haciéndolo parte de su rutina con una naturalidad que conmueve.

En una de las imágenes más dulces, se les ve a los tres juntos, y ella escribió simplemente: “Amores míos”. No hace falta más.

También compartió uno de esos recuerdos que tocan el corazón: el momento exacto en que los niños conocieron a su nuevo hermanito. La secuencia es muy sencilla, pero tiene toda la carga emocional del mundo. “Mi corazón está completo”, escribió. Y sí, se nota.

¿Cómo vive Ximena esta nueva maternidad?

A diferencia de otras etapas de su vida, esta vez Ximena se ha mostrado mucho más cercana, más abierta. Ha publicado videos junto a su esposo Juan Carlos, fotos de su pancita, y ahora escenas cotidianas donde Santi se convierte en el protagonista absoluto.

No hay poses, no hay producción, solo una mamá enamorada de su hijo… y con razón.

Este primer mes ha sido especial para ella y su familia, y lo ha compartido con esa mezcla de emoción y calma que acompaña a las grandes alegrías. Sin duda, su comunidad la sigue con tanto cariño porque saben que detrás de cada publicación hay algo real.