Adamari López revela detalles íntimos sobre su divorcio con Luis Fonsi

El mundo del espectáculo, nos sorprende una vez más con una noticia que ha dejado boquiabiertos a todos. La expareja conformada por Adamari López y Luis Fonsi, cuya relación atravesó los desafíos de la fama y la enfermedad, ha vuelto a estar en el centro de la polémica.

Después de una batalla contra el cáncer de mama y tres años de matrimonio, la relación entre ambos artistas, llegó a su fin de una manera inesperada y fría, según lo revelado por la puertorriqueña.

Adamari López destapa la verdad sobre su divorcio con Luis Fonsi

Fue durante una entrevista en el podcast de Yordi Rosado, que la actriz y presentadora de televisión compartió detalles sobre el desenlace de su matrimonio.

En un giro inesperado, Adamari confesó que la noticia del divorcio le llegó a través de una llamada telefónica por parte de Luis Fonsi. La actriz describió que la distancia entre ambos, debido a sus ocupadas agendas había enfriado su relación, pero nunca imaginó que el cantante, ya había tomado la decisión de separarse.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia”, admitió Adamari. "Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”, añadió.

¿Adamari López le guarda rencor a Luis Fonsi?

Aunque han pasado más de diez años desde el divorcio, Adamari también reveló que no le guarda rencor; sin embargo, criticó su falta de habilidad para manejar la situación. Para ella, el divorcio fue un golpe devastador.

No supo manejar las cosas, no creo que haya sido para hacerme daño. Es más joven que yo y no supo manejarlo. Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera. En ese momento no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza

