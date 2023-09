Adianez Hernández explota tras críticas por infidelidad a Rodrigo Cachero (VIDEO)

Vaya controversia que se ha generado en torno a Adianez Hernández, quien hace unos días reveló en un video que compartió en su cuenta de Instagram que efectivamente le había sido infiel a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, expareja de Larissa Mendizábal.

En el video, Adianez Hernández dio la cara y confirmó lo que parecía ser un secreto a voces. “Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí haber hecho las cosas de mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer, solo el imaginarme el romper a mi familia me destrozaba muchísimo y fue muy difícil y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy le ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi”.

Te puede interesar: Adianez Hernández y Augusto Bravo presumen su relación en público: así fue el momento

Ep 64: Adianez no volverá a hablar con Aarón y Lis Vega vive del hate

“No supe controlar mis emociones, sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebre y que con amor se superan, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites superarlo es muy difícil y el amor se desgasta”, declaró.

Adianez Hernández y Augusto Bravo ya no se ocultan Posteriormente se filtraron las primeras imágenes de Adianez Hernández y Augusto Bravo juntos, la pareja fue captada en el cumpleaños de la hija de Gary Centeno, quien también fuera participante de Survivor México.

También te puede interesar: Exesposa de Rodrigo Cachero confirma que Adianez Hernández le fue infiel al actor con su pareja

Las imágenes fueron difundidas en Venga La Alegría y causaron un gran revuelo en redes sociales, donde muchos aseguraron que a la conductora ya le urgía que se destapara su infidelidad para poder pasearse con su nueva pareja.

¿Adianez Hernández explotó contra sus haters?

Después de la filtración de las imágenes, Adianez Hernández volvió a dar de qué hablar después de enviarle un mensaje a sus haters y detractores que la critican por haberle sido infiel a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo.

Te puede interesar: Rodrigo Cachero reacciona a confesión de infidelidad de Adianez Hernández

Adianez compartió una historia hablando de su nueva experiencia como conductora de un evento al que asistió, pero llamó la atención cuando habló del encuentro que sostuvo con una señora que se le acercó y le externó su apoyo en estos momentos difíciles.

“Me abrazó y me dijo Adianez, estoy contigo, sé feliz”, declaró la ex de Rodrigo Cachero y agregó que “Aún hay seres humanos reales y no inventados de redes sociales”. Cabe mencionar que el video fue subido y borrado por la conductora momentos después.