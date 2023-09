Rodrigo Cachero reacciona a confesión de infidelidad de Adianez Hernández

Tras la polémica que se desató en torno a la repentina separación de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, la exparticipante de Survivor México le hizo frente a los rumores y aceptó que le fue infiel al actor con Augusto Bravo, expareja de Larisa Mendizábal, tal como lo reveló ésta hace unos días.

¿Qué dijo Adianez Hernández?

Hasta hace unas horas, Adianez Hernández le hizo frente a los rumores y habló al respecto en sus redes sociales, donde compartió un video explicando la situación: “No soy una persona que no dé la cara, así que aquí estoy y quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, como mamá y como ser humano, creo que todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y de errores”.

Te puede interesar: Adianez Hernández confirma infidelidad a Rodrigo Cachero: “Me enamoré" (VIDEO)

Ep 64: Adianez no volverá a hablar con Aarón y Lis Vega vive del hate

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí haber hecho las cosas de mejor manera, pero a veces es más fácil decir qué hacer, solo el imaginarme el romper a mi familia me destrozaba muchísimo y fue muy difícil y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy le ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi”.

“No supe controlar mis emociones, sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebre y que con amor se superan, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites superarlo es muy difícil y el amor se desgasta”, declaró.

¿Cómo reaccionó Rodrigo Cachero? Vaya que los últimos días no han sido nada fáciles para Rodrigo Cachero, quien se encuentra viviendo un doloroso proceso de separación, sobre todo ahora que Adianez Hernández confirmó lo que era un secreto a voces.

También te puede interesar: Exesposa de Rodrigo Cachero confirma que Adianez Hernández le fue infiel al actor con su pareja

Después de las declaraciones de Adianez Hernández, el actor de televisión admitió que la situación ha sido bastante difícil y negó que sus viajes de trabajo hayan tenido que ver con la infidelidad de su esposa, pero llamó la atención cuando declaró que “me está rebasando”.

A través de redes sociales, Cachero expresó su sentir tras las declaraciones de Adianez Hernández: “Ay, por favor… Información que trata de justificar lo injustificable. Voy a escribir esto desde un lugar amable y amoroso porque no puedo ser de otra forma. Los que me conocen, saben la clase de ser humano que soy… Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… Todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila”.

“Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera, y en el caso de mi pareja, siempre he intentado dar la mejor versión de mí con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir”.

Te puede interesar: FOTOS | Se confirma infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero

“Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella; sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación… Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas”.

“No voy a caer en provocaciones porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible. Para que exista un conflicto o pelea, se necesitan de dos o más personas. No cuenten conmigo”, finalizó el actor.