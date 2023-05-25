Adriana Barraza vino a contarnos los detalles de su nueva película.

Este jueves 25 de mayo estuvo presente en el foro de Ventaneando Adriana Barraza, quien nos habló sobre la cinta “El último vagón”, la cual aborda sobre el progreso, la enseñanza y es un largometraje esperanzador.

¿Cuándo se filmó “El último vagón?

El preguntarle a la actriz sobre cuándo se filmó esta cinta, Adriana Barraza declaró que “el año pasado, yo creo que por septiembre estábamos filmándolo en Tlaxcala, fue Tlaxcala, Puebla y Veracruz, tres lugares que se eligieron, locaciones preciosas que son las que van a ver”.

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¿Cómo le hizo para interpretar a una maestra?

Cabe mencionar que Adriana Barraza ha ejercido la profesión de maestra durante varios años, por ello, al preguntarle cómo fue para ella darle vida a una docente, Barraza mencionó que “lleva 50 años de maestra y 52 de actriz”, por lo que para ella fue una delicia.

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“Cuando leí el libreto, lo cerré y estaba con lágrimas. Dije ‘yo tengo que hacer esta película’ porque aparte es un reflejo del cine mexicano, de ese cine que se hacía antes, en donde se habla de los valores humanos. Este homenaje tan hermoso a los maestros, esta cuestión de que cuando el espectador la vea se va a ver reflejado, va a recordar su infancia”, agregó.

¿Es una remembranza al pasado? “La verdad es una película preciosa”, recalcó Adriana Barraza, quien también habló sobre la pasión y vocación con la que muchos docentes desempeñan su profesión en zonas rurales donde tienen que batallar y sufrir algunas carencias.

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Cuando se le preguntó sobre cuáles han sido sus alumnos más destacados, Barraza recordó que “no necesariamente los jóvenes que después hicieron una carrera y son famosos como Juan Soler y tantos otros, sino a veces el maestro tiene en su corazón a aquel alumno que no tenía tanto talento pero le echaba tantas ganas, a ese alumno que tenía tanta ilusión y su avance era tan chiquitito y entonces uno sentía de verdad un éxito”. Por ello felicitó a todos aquellos alumnos que ha tenido y han puesto su corazón y empeño.

¿Cuándo se estrena “El último vagón”?

Este largometraje se estrena mañana viernes 26 de mayo a través de una plataforma de streaming. Sin embargo, este no es el único proyecto de Adriana Barraza, ya que también actuará junto a Damián Alcázar en “El escarabajo azul”, donde dará vida a una viejita de 80 años. Además de un cortometraje que estrenará en el Latinoamérica Film Festival de Los Ángeles, llamado “El tesoro”, que trata sobre los padres que buscan a sus hijos desaparecidos.