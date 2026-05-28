Manualidades de Pocoyó: 5 ideas para hacer muñecas de crochet para niños
El crochet es una de las mejores técnicas para darle vida a ingeniosos peluches y además de ser fáciles de hacer, las manualidades de Pocoyó quedan muy tiernas.
Más allá de todas las alternativas que existen en el mercado de juguetes comerciales, existen manualidades inspiradas en caricaturas que les encantan a los pequeños y son ideales para darles un regalo personalizado. Es el caso de los muñecos de Pocoyó hechos en crochet, una técnica de tejido para la que se necesitan pocos materiales, que se puede hacer en cualquier parte y es sencilla de aprender.
Crochet de Pocoyó: las 5 manualidades que son fáciles y rápidas para niños
Pocoyó clásico y adorable. Una de las mejores formas de empezar en el mundo del crochet, es con diseños que no necesiten tantos acabados ni cambios de punto. Por ejemplo, el Pocoyó tradicional bordado con su traje y gorra azul que se ve adorable.
Necesitas estambre color piel y azul vibrante. Primero hay que empezar con el gorrito, para luego ir descendiendo a la parte del cuerpo, es que más pequeña. Lo último son los zapatos, que pueden ir con un punto grueso para darles textura.
Elly con su clásica mochilita. La elefantita Elly es uno de los personajes más adorables de esta serie infantil, por lo que es una de las ideas que quedan perfectas como muñecas artesanales para sorprender a las niñas. Solo vas a ocupar estambre rosa fucsia para su cuerpo pachoncito y hacer un punto más ligero para las orejas.
Como detalle extra, agrega un retazo de fieltro en la espalda para que represente su mochila. Los ojitos y detalles de las patas pueden ir con estambre o foamy.
Pato con sombrero verde. En caso de que Pato sea tu consentido de Pocoyó, puedes inspirarte en este simpático personaje para hacer manualidades sencillas en casa. Ocuparás estambre amarillo, naranja y verde. Tienes que empezar por su cuerpo alargado, cuidando que quede simétrico.
Aquí los detalles son muy importantes, por lo que debes poner atención en la elaboración de su pico y el llamativo sombrero verde que disfruta ponerse. Si quieres algo más original, también puedes bordarle un par de gafas oscuras.
- Loula en versión amigurumi. La linda perrita Loula es el complemento perfecto para los muñecos tipo amigurumi de Pocoyó fáciles de hacer. Necesitas un hilo entre naranja y marrón y color negro; lo más importante es darle forma a su cuerpo pachoncito y hacer costuras finas para la parte de las orejas y manchas tan características.
- Set miniatura de todo los personajes de Pocoyó en crochet. Si lo que quieres es tener la colección completa de Pocoyó y sus amigos como muñecos tejidos, prueba haciendo una colección con modelos pequeñitos. El paso a paso es muy sencillo porque solo tienes que seguir los pasos que con el tamaño real, pero a escala.
Este tipo de manualidades de Pocoyó quedan hermosas para darle un regalo a los niños o para decorarles sus habitaciones con peluches de los programas que más les gusten. También sirven como kit de juego que se pueden llevar a todas partes gracias a su práctico tamaño.