Dale vida a tu living pequeño con estas hermosas plantas colgantes

Un living pequeño no tiene por qué verse apagado o aburrido por lo que nada mejor que hermosas plantas colgantes para brindarle vida y una conexión con la naturaleza. Estas opciones no ocupan espacio y decoran tus espacios sin mucho esfuerzo.

Las opciones de plantas colgantes tienen un crecimiento hacia abajo, aprovechan paredes, techos, repisas y muebles altos para sumar verde sin saturar el ambiente.

¿Cuáles son las mejores plantas colgantes para tu living?

Potus: la planta más resistente para interiores

El Potus es una planta de interior muy popular sobre todo en interiores pequeños. Tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a espacios con poca luz, necesita riego moderado y avisa cuando le falta agua porque sus hojas empiezan a bajar ligeramente.

Tiene unas largas enredaderas verdes generan una caída elegante y tropical, ideal para colocar en bibliotecas, repisas o macetas colgantes.

Cinta o lazo de amor: ideal para rincones oscuros

Luego nos encontramos con el lazo de amor que tiene hojas largas y bicolores que contribuyen a iluminar visualmente los espacios. Es ideal para colocar en estantes altos porque produce pequeños "hijuelos" colgantes que multiplican el efecto decorativo.

Hiedra inglesa: un clásico que nunca falla

En cuanto a esta opción es una gran opción para los livings pequeños. Cuenta con unos tallos finos y hojas lobuladas permiten crear una especie de cortina verde natural sobre estanterías o bibliotecas.

Sus tallos largos y verdes cuelgan con facilidad y son perfectos para dar un aspecto de cascada natural.|Canva

Hilo de perlas: una opción moderna y decorativa

El hilo de perlas (Senecio rowleyanus) es una suculenta muy buscada por su apariencia original. Tiene pequeñas hojas redondas parecen bolitas verdes que caen en cascada desde la maceta, generando un efecto moderno y minimalista.

Cadena de corazones: delicada y elegante

Por último, tenemos la cadena de corazones que se destaca por sus pequeñas hojas en forma de corazón y sus guías largas y delgadas. Es una planta muy utilizada en decoración porque aporta un toque delicado sin ocupar demasiado espacio visual.

Estas opciones aportan frescura y sensación de amplitud. Además, son especies resistentes, fáciles de cuidar y se adaptan a los interiores con poca luz.