3 opciones para reemplazar tus alfombras por soluciones de estilo vintage y transformar tus pisos

El estilo vintage sigue pisando fuerte en muchos hogares en donde se apuesta por el pasado y la nostalgia de otras épocas para diseñar y decorar cada ambiente. Más allá de colores y mobiliarios retro, esta tendencia invita a hacer algunas modificaciones de gran impacto visual.

Es cierto que las alfombras han sido y son de los elementos decorativos más comunes de encontrar en una casa. Su belleza es singular y lo que aportan a cada ambiente es mucho, pero al parecer tendrían los días contados en los hogares en donde el estilo vintage está ganando terreno.

¿Adiós a las alfombras?

De acuerdo a lo que se viene viendo en diferentes rincones del mundo, las alfombras tradicionales de pared a pared están perdiendo terreno frente a la búsqueda de hogares más higiénicos, minimalistas y fáciles de mantener.

El auge de los suelos de madera natural, porcelánicos y vinílicos de alta gama, combinados con soluciones de climatización eficientes como el suelo radiante, ha desplazado el uso del textil fijo por razones de salud frente a los alérgenos y por una estética contemporánea más limpia, revela la Inteligencia Artificial (Gemini).

Sin embargo, los expertos en diseño de interiores afirman que no se trata de un adiós definitivo, sino de una evolución. Esto se debe a que la tendencia actual descarta la alfombra permanente para dar la bienvenida a las de área modulares, artesanales y de fibras naturales.

Soluciones de estilo vintage

En este punto, no hay que dejar de lado las alternativas que se basan estrictamente en ciertas tendencias y las que apuntan a un estilo vintage ganan protagonismo. Por lo tanto, quienes están pensando en jubilar sus viejas alfombras y quieren darle a sus ambientes una transformación radical, de seguro están buscando opciones para hacerlo.

Diferentes iniciativas que circulan en redes sociales y plataformas de decoración, apuestan por alternativas con un sello clásico, nostálgico y con mucha personalidad. Es decir que se trata de propuestas de estilo vintage que ayudan a renovar los pisos como las siguientes 3 opciones:

Pisos vinílicos en rollo o listones con diseños retro: Es una de las opciones más prácticas, económicas y de rápida colocación para reemplazar la alfombra sin entrar en obras complejas.



El look vintage: Buscá diseños que imiten los clásicos mosaicos calcáreos (con patrones geométricos o florales típicos de las casas de los años 20 a 50) o el formato de damero (cuadrados blancos y negros), ideal para cocinas o comedores con un aire rockabilly o diner de los 50. También los listones que imitan madera envejecida o desgastada funcionan muy bien.

Ventajas: Son impermeables, súper fáciles de limpiar (chau acumulación de polvo), templados al tacto y amortiguan bien las pisadas.

Parquet de madera en espiga: Si buscás una transformación definitiva, elegante y de altísima calidad, recuperar el calor de la madera noble es la mejor decisión.



El look vintage: La colocación en espiga o herringbone evoca inmediatamente a los departamentos antiguos de categoría, las grandes casonas señoriales y la arquitectura de mediados de siglo (Mid-Century Modern). Podés optar por maderas con tonos intermedios o rojizos y terminaciones hidrolaquedas satinadas o mate para que se luzca la veta natural.

Ventajas: Es un piso para toda la vida. Aporta una calidez térmica idéntica o superior a la alfombra, valoriza enormemente la propiedad y estéticamente jamás pasa de moda.

Microcemento alisado combinado con guardas o detalles: Una opción ideal si te atrae un estilo vintage más cercano a lo industrial, rústico o al reciclaje de antiguos depósitos y talleres.

