3 alternativas para reemplazar las macetas comunes por soluciones más aesthetic

En el último tramo de la primavera 2026 los jardines y los hogares en donde las plantas han tomado el protagonismo no dejan de lucirse. Sin embargo, son muchas las personas que buscan integrar su decoración natural con la estética de los ambientes de su casa y respetando lo que dictan las nuevas tendencias.

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El estilo aesthetic domina en diferentes ámbitos como la moda de indumentaria, la decoración de espacios verdes y el diseño de interiores. En torno a las plantas, una nueva iniciativa invita a cambiar las clásicas macetas por alternativas con este estilo tan especial.

¿Adiós a las macetas comunes?

El concepto tradicional de la maceta de arcilla o plástico está dando paso a una revolución verde dentro del hogar, donde la creatividad y la sostenibilidad dictan las reglas, advierten diferentes expertos en diseño. En la actualidad, cualquier objeto con potencial de drenaje puede convertirse en el hogar de una planta: desde tazas antiguas, frascos de vidrio y latas de conservas con diseños retro, hasta estructuras colgantes hechas con textiles reciclados o bombillas de luz en desuso.

Es por esto que esta tendencia no solo aporta un carácter único y sumamente personal a la decoración de interiores, sino que promueve el suprareciclaje, transformando residuos cotidianos en piezas de diseño funcional y anticipando el adiós a las macetas comunes.

Macetas con estilo aesthetic

La Inteligencia Artificial (Gemini) remarca que “decirle adiós a las macetas comunes no es solo un cambio visual, es adoptar una filosofía consciente que integra la naturaleza en el entorno urbano de forma original, demostrando que el cuidado de las plantas y el respeto por el medio ambiente pueden fusionarse con el arte del interiorismo”.

En este marco, quienes quieren darle un toque mucho más aesthetic, original y sustentable a sus plantas, pueden mirar a su alrededor y transformar objetos cotidianos en sus nuevas macetas. Para conseguirlo fácilmente, Gemini comparte 3 alternativas excelentes que cambian por completo la vibra de cualquier ambiente:

Frascos y botellas de vidrio: El vidrio transparente o teñido (como el color ámbar de los viejos frascos de farmacia) aporta una ligereza visual increíble y queda muy sofisticado.



Cómo usarlos: Son perfectos para plantas que crecen directamente en agua (hidroponia), como el potus, el lazo de amor o el bambú de la suerte. Ver el desarrollo de las raíces le da un toque orgánico y minimalista único.

El tip aesthetic: Podés agrupar tres frascos de distintos tamaños y alturas sobre una repisa o mesa de luz para armar un rincón asimétrico y armónico.

Tazas de cerámica vintage o teteras antiguas: Si tenés tazas de porcelana heredadas, piezas de cerámica hechas a mano con texturas rústicas, o encontrás alguna tetera antigua en un mercado de pulgas, tenés un tesoro.



Cómo usarlas: Quedan espectaculares con plantas de crecimiento lento y tamaño compacto, como las suculentas o los cactus mini.

El tip aesthetic: Como estos objetos no suelen tener agujero de drenaje, lo ideal es colocar una capa de piedritas o leca en el fondo antes de la tierra para que absorba el exceso de humedad, o usarlas directamente como "portamacetas".

Cestas de mimbre o yute: Las texturas naturales son fundamentales para lograr una estética cálida y relajada. Las canastas tejidas ocultan por completo la rigidez de las macetas tradicionales.

