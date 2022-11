Aguinaldo 2022: Esta es la fecha límite para recibir el pago.

Hay obligaciones que compete cumplir y al ser fin de año puede ser posible que se omitan ciertos detalles. Dicho esto, pasemos a explicar cuál es la fecha límite para recibir el pago de la prestación correspondiente al Aguinaldo 2022.

Trabajadores y trabajadoras ya comenzaron a recibir esta prestación que corresponde a la Ley Federal del Trabajo. El Artículo 87 de esta reglamentación dictamina que esta prestación debe ser un monto que no puede ser menor a 15 días de salario. Si no trabajaste al menos por seis meses en el mismo, no podrás tener derecho al pago completo pero si te van a entregar la parte proporcional antes de la fecha límite.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el Aguinaldo 2022?

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo la fecha límite para liquidar el pago del Aguinaldo 2022 será el próximo 20 de diciembre, por lo que a partir de hoy y hasta ese día, te podrían entregar el monto que te corresponde por esta prestación. Es decir, estarían faltando exactamente 20 días para cumplir con esta reglamentación.

Si después de este día no has recibido el pago puedes comenzar un proceso con el Ministerio del Trabajo, el cual definirá si el empleador es acreedor a una multa que va de los 4,481 a los 448,100 pesos , según lo que se contempla en el artículo 1002 de la ley, por no pagar esta prestación.

Vale la pena aclararlo, porque nunca está de más, que esto es completamente obligatorio para todos los trabajadores que tengan una relación laboral vigente. Aunque existen excepciones como los empleados por honorarios, la mayor parte de los trabajadores recibirán esta prestación de ley. No está de más decir que esta es una reglamentación que tienen otros tantos países pero que es muy valiosa porque es siempre justo que las personas tengan una buena retribución económica por sus servicios y capacidades así como es una buena manera de valorar sus competencias.