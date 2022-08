Aída Cuevas revela que Juan Gabriel presintió su muerte.

El próximo 28 de agosto se cumplirán 6 años desde que Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, partió de este mundo dejando un gran legado musical, mismo que siguen recordando los fans del cantautor mexicano y su entrañable amiga Aída Cuevas.

¿Juan Gabriel presentía que iba a morir? Así nos responde Aida Cuevas.

La cantante mexicana reveló en exclusiva para Ventaneando que el ‘Divo de Juárez’ presintió su muerte porque cinco meses antes de fallecer éste le reveló quien sería su heredero universal e incluso su albacea.

“Que él algo presentía, me platicó muchas cosas que me voy a llevar a la tumba, pero que en ellas me daba a entender que él esperaba su próxima partida. Él a mí me platicó quien iba a ser su heredero universal, con quien iba a dejar el albacea (el licenciado Pous)”, declaró la intérprete de “Te vas a quedar con las ganas”, “Tú no me conoces” y “Cielo rojo”, entre otras.

“Me platicó cosas de verdad muy íntimas de él, muy cercanas, cuando él me dijo el nombre de Iván me quedé así (sorprendida) y en alguna ocasión donde pues ustedes saben cuanto problema hubo. Hubo un momento donde el licenciado Pous, a lo mejor me vi indiscreta, pero me dijo: ‘¿usted podría venir a corroborar?’. Sí señor, porque a mí me consta, no tengo la grabación, pero sí tengo el testimonio de él preguntándome y diciéndome quien era el heredero universal”, añadió.

A escasos días de cumplirse su aniversario luctuoso, Aída Cuevas refrendó que una de las grandes preocupaciones del ‘Divo de Juárez’ era proteger su legado. “El dejar su legado en buenas manos y que su herencia fuera repartida para sus cuatro hijos y su señora”, recalcó la cantante de regional mexicano.

Te puede interesar: El extenso historial criminal de un supuesto hijo de Juan Gabriel.

¿Aída Cuevas también heredó cosas de Juan Gabriel? El intérprete de “Amor eterno”, “Querida”, “Hasta que te conocí”, entre otros grandes temas, no sólo le heredó en vida a sus hijos sino también a sus amigos más cercanos, entre ellos, Aída Cuevas, a quien le entregó un total de 63 temas musicales con instrucciones precisas de cómo grabarlas y con los cuales tiene contemplado completar cinco discos.

“Tengo la grabación, tengo canción por canción de su propia voz que me dice ‘quiero que grabes esta canción así, quiero que esta la hagas por partes, quiero esta otra así’, todo lo tengo grabado, entonces, es algo que es otro tesoro para mí…”, aseveró.

Pero eso no es todo, Cuevas también señaló que Juan Gabriel le dejó una entrevista de dos horas que revelará una faceta nunca antes conocida del finado cantautor mexicano, la de entrevistador.

“Llevamos dos “Totalmente Juan Gabriel”, estamos tratando ya de terminar el tercero, donde también tenemos una gran sorpresa para el público, una conversación que tuve con él de dos horas, una entrevista que él me hace a mí y que estuvo preciosa”.

Por último, Aída Cuevas reveló que no formará parte de la verbena que se llevará a cabo para recordar a Juan Gabriel debido a que no hubo la comunicación correcta con las personas encargadas del evento.