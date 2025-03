Aislinn revela que parte del contenido de la serie “De Viaje Con Los Derbez” no era real

Aislinn es conocida por sus papeles en diferentes películas del cine mexicano, aunque lo que más destaca de la actriz es que forma parte de la familia Derbez , la cual está liderada por Eugenio y cuenta con la particularidad de que todos los hermanos son de diferentes relaciones que tuvo el comediante.

Es por ello que surgió la idea de realizar la serie “De Viaje Con Los Derbez”, pues de acuerdo con el también actor, todos forman una familia muy peculiar y poco común, aunque muchos de sus fans siempre se han preguntado si este reality show es actuado o si todo lo que se graba surge de manera espontánea.

Aislinn confiesa que partes de “De Viaje Con Los Derbez” son falsas

De acuerdo con declaraciones recientes hechas por la famosa, Aislinn explicó que muchas de las discusiones o de los problemas que surgen en la serie eran provocados, pues realmente no existían en su vida cotidiana, aunque sí agregaban más drama a la historia.

Esto especialmente en la relación que tenía con el padre de su hija, el actor Mauricio Ochmann, pues se había rumorado que la pareja terminó su matrimonio debido a las peleas constantes que surgieron en la serie “ De Viaje Con Los Derbez ”.

Aislinn rompió el silencio y aseguró que la grabación de este reality show no estuvo para nada relacionado con su ruptura, y explicó que no todo lo que salía en este programa era real, aunque reconoció que probablemente su expareja no se sentía del todo cómodo grabando.

Y es que la dinámica familiar que existe entre los Derbez puede ser considerada un tanto extraña e incómoda, de acuerdo con la propia actriz, quien expuso que Mauricio no estaba muy a gusto con esta convivencia.

Aunque reiteró que la verdadera causa de su rompimiento fueron otros temas que no están relacionados con la serie, la cual sí exagera ciertas situaciones para poder mantener la tensión de la trama y la atención del público.