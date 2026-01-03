Abandonó a sus hijos por irse con un hombre, volvió tras cinco años y esto ocurrió

Un video se volvió a viral en las redes sociales ya que nos muestra a una mujer qué es filmada por su hija , quién le reclama por haberlas abandonado durante 5 años por irse detrás de un hombre.

Los mejores looks con colores en tendencia para arrancar este 2026

El video dura alrededor de 1 minuto y 16 segundos y comienza fuertemente ya que la joven la cuestiona a su madre a qué ha venido, a lo que ella contesta fríamente que solamente regresó.

¿Qué ocurre en el video de la madre que regresa?

En dicho video se puede escuchar decir a una de las hijas de la mujer: "Después de 5 años que te fuiste, qué nos cambiaste por un hombre, ahora vienes como si nada".

Lejos de disculparse la mujer contestó, "Yo te dije, que, si no funcionaba esa relación, yo me iba a venir". Así quería dejar en claro que regresaba a su casa y que tenía los mismos derechos que antes de irse.

"Usted dijo que él le iba a dar casa, le iba a dar carro y que a nosotros no nos ocupaba. Esta casa mi papá no las dejó y ni siquiera le preocuparon sus hijos", manifestó la joven.

A todo esto la madre redobló la apuesta dejando en claro que no pensaba pagar renta y que esa también era su propiedad, pero además dio a entender qué era su hija quien debía mudarse.

Ante este contexto es que la joven recuerda que abandonó a una de sus hermanas siendo muy pequeña pero la mujer la aseguró que ella era muy grande para cuidar a la menor.

Este video indignante finaliza con la joven diciéndole que no la quiere ver en la casa mientras su madre la amenaza con poner reglas y asegurar que en la vivienda hay mucho desorden.

Cómo era de esperarse las redes sociales se hicieron eco de este hecho y los usuarios dejaron comentarios como: "Sáquenla o demándenle pension alimenticia"; "Necesito saber si se fue se quedó"; "Que no la dejen entrar".

Así como estos fueron mucho los comentarios que atacaban a la mujer que abandonó a sus hijos y luego volvió sin arrepentimiento.