Jengibre y Cúrcuma: por qué recomiendan y de qué sirve
Los defensores de los remedios caseros resaltan la importancia de ciertos alimentos para la salud. Por eso, aprenderás de qué sirve combinar jengibre y cúrcuma.
Los remedios caseros se han posicionado como una de las opciones más frecuentadas por las personas que buscan opciones sencillas y no importantes para el cuerpo. Aunque también es bueno indicar que este tipo de soluciones son complementarias y se invita a asistir al médico ante problemas severos. Sin embargo, conoce los beneficios del dúo entre jengibre y cúrcuma.
Noticias Zacatecas del 19 de mayo 2026
¿Por qué se recomienda y de qué sirve la combinación de jengibre y cúrcuma?
En estas fechas uno de los problemas que se enfrentan muchas personas es el de las alergias. Los climas cambiantes y el polen afectan severamente la estabilidad de los que son propensos a estos aspectos. Por ello, algunos recomiendan probar algo de calmante con infusiones.
El tema con el jengibre y cúrcuma radica en los elementos antiinflamatorios y descongestionantes que poseen, pues se busca reducir la irritación nasal y ocular. Por eso la recomendación es prepararles en una correcta infusión, misma que buscará apoyar en estos momentos de complicaciones del año.
Uno de los aspectos que se busca con estas alternativas naturales es no impactar el cuerpo con medicina antihistamínica, la cual provoca somnolencia y afecta de manera directa el desempeño en el trabajo o la escuela. Por ello, aquí se te enseña a realizar una infusión de jengibre y cúrcuma digna de probar.
@avanutricion Infusión | jengibre, cúrcuma y canela | antioxidante Ingredientes - Agua - Jengibre - Cúrcuma - Canela Elaboración 1. Ponemos a hervir el agua. 2. Pelamos y troceamos el jengibre y lo añadimos a la olla cuando el agua esté hirviendo. 3. Añadimos la cúrcuma y la canela y dejamos hirviendo 5 minutos. 4. Tras pasar los 5 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar otros 5 minutos. 5. Colamos la infusión y ya está lista para servir. 💡Se puede utilizar raíz de cúrcuma y canela en rama. 💡Se puede endulzar con un poquito de miel. #nutricion #nutricionista #nutricionistavalencia #infusion #jengibre #curcuma #canela #bebidasaludable #habitossaludables #cambiodehabitos #recetas #recetassaludables #food #healthyfood #comidasana ♬ LLYLM - ROSALÍA
¿Cómo hacer la infusión de jengibre y cúrcuma?
Dado que la congestión nasal es básicamente una inflamación en los tejidos de los senos paranasales, estas raíces se vuelven protagonistas en búsqueda de la solución.
- El jengibre ayuda a inhibir la contracción de las vías respiratorias y promueve la eliminación de mucosidad. Y cuando se combina con la cúrcuma, se potencia el efecto antiinflamatorio, ayudando a que la presión en el rostro disminuya significativamente.
- En cuanto a la preparación, basta con seguir los siguientes puntos: hierve un trozo de jengibre fresco con una pizca de cúrcuma y unas gotas de limón. Allí el vapor que desprende mientras lo bebes también ayudan a despejar los canales nasales de manera prácticamente inmediata.