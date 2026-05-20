Jengibre y Cúrcuma: por qué recomiendan y de qué sirve

Los remedios caseros se han posicionado como una de las opciones más frecuentadas por las personas que buscan opciones sencillas y no importantes para el cuerpo. Aunque también es bueno indicar que este tipo de soluciones son complementarias y se invita a asistir al médico ante problemas severos. Sin embargo, conoce los beneficios del dúo entre jengibre y cúrcuma.

Noticias Zacatecas del 19 de mayo 2026

¿Por qué se recomienda y de qué sirve la combinación de jengibre y cúrcuma?

En estas fechas uno de los problemas que se enfrentan muchas personas es el de las alergias. Los climas cambiantes y el polen afectan severamente la estabilidad de los que son propensos a estos aspectos. Por ello, algunos recomiendan probar algo de calmante con infusiones.

El tema con el jengibre y cúrcuma radica en los elementos antiinflamatorios y descongestionantes que poseen, pues se busca reducir la irritación nasal y ocular. Por eso la recomendación es prepararles en una correcta infusión, misma que buscará apoyar en estos momentos de complicaciones del año.

Uno de los aspectos que se busca con estas alternativas naturales es no impactar el cuerpo con medicina antihistamínica, la cual provoca somnolencia y afecta de manera directa el desempeño en el trabajo o la escuela. Por ello, aquí se te enseña a realizar una infusión de jengibre y cúrcuma digna de probar.

¿Cómo hacer la infusión de jengibre y cúrcuma?

Dado que la congestión nasal es básicamente una inflamación en los tejidos de los senos paranasales, estas raíces se vuelven protagonistas en búsqueda de la solución.