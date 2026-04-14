Al Extremo Fin de Semana cambia de horario; conoce la nueva programación para disfrutar de los videos más virales

El programa Al Extremo Fin de Semana cambia su horario durante el fin de semana y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada y disfrutes de la mejor programación.

¿Cuál es el nuevo horario de Al Extremo Fin de Semana?

Uno de los programas favoritos de todas las familias mexicanas se renueva con un nuevo horario en su versión de los fines de semana. Al Extremo comenzará a transmitirse los sábados de 7:00 pm a 9:00 p.m. mientras que el domingo permanece en el horario de de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. por lo que ya tienes el mejor plan para disfrutar en las tardes y noches del fin de semana ya que pasarás el mejor momento.

¿De qué trata Al Extremo Fin de Semana?

Al Extremo Fin de Semana es uno de los programas favoritos de las familias mexicanas en donde se presentan los videos más extremos, impactantes y sorprendentes de la red, noticias actuales, reportajes con información especial y oportuna, investigaciones paranormales llenas de impacto que generan gran asombro y deliciosas recetas. Cada una de las secciones transmite información oportun y entretenimiento de calidad haciendo que el público se informe de la mejor manera y que pase el mejor momento durante sus días de descanso.

¿Quiénes son los conductores de Al Extremo Fin de Semana?

Actualmente los conductores de Al Extremo Fin de Semana son Irma Miranda, Aline Hernández, Fernando Lozada Zuniga, Pamela Cortes. Por su parte, el programa cuenta con las deliciosas recetas de Rahmar Villegas así como los grandes reportajes de Alejandra Carvajal. Cada uno de ellos transmite la mejor información y entretenimiento compartiendo lo más relevante, importante y actual.

¿Dónde ver “Al Extremo Fin de Semana”?

Al Extremo Fin de Semana es un programa que se puede ver a través de Azteca UNO. Sin embargo, también puedes verlo de forma totalmente gratis a través del sitio web del programa o si lo prefieres, desde la aplicación de TV Azteca, la cuál es gratis y compatible con todos los dispositivos.