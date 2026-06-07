Psicólogos coinciden: “Los padres solteros son menos felices que los padres en pareja”; estas son las razones

La experiencia de la paternidad es única: cada familia tiene sus propios desafíos y logros. No obstante, hay algo en lo que diversos psicólogos coinciden: “Los padres solteros son menos felices que los padres en pareja”. Si bien a simple vista podría parecer una afirmación prejuiciosa, un nuevo estudio del Journal of Happiness Studies, titulado “Felicidad y monoparentalidad: una revisión de la literatura utilizando un archivo de hallazgos en línea”, señala que esta diferencia está relacionada con factores económicos, sociales y de apoyo que influyen directamente en la búsqueda de la felicidad.

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¿Por qué los padres solteros son menos felices que los padres en pareja? Estos son los motivos

Según los hallazgos del citado estudio, “los padres solteros son, en promedio, menos felices que los padres que crían a sus hijos juntos”. Esto se debe a que la presión económica y social suele recaer en una sola persona, quien debe asumir tanto los gastos como gran parte de las responsabilidades cotidianas de la crianza.

Padres solteros: las claves detrás de la felicidad en la crianza

No obstante, el estudio también identificó que existen varios factores asociados con mayores niveles de felicidad entre los padres solteros. Entre ellos, destacan el contar con un empleo estable para disponer de ingresos suficientes que reduzcan el interés financiero; así como tener acceso a servicios de guardería y contar con una red de apoyo social. Aunado a ello, el estudio revela que aquellos que lograron encontrar una nueva pareja y reconstruir su vida tras la separación también suelen ser más felices, a diferencia de los padres que han permanecido solteros durante un período de tiempo prolongado.

Madre con su bebé | Crédito: Pexels

En conclusión, los padres solteros que reportaron menores niveles de felicidad, a comparación de quienes crían en pareja, es porque suelen enfrentarse a una mayor carga de responsabilidades económicas, domésticas y emocionales; pues su calidad de vida se ve estrechamente relacionada con este tipo de factores. Por ello, la diferencia en los niveles de felicidad entre un grupo y otro no radica en la mera condición de ser padre o madre soltera, sino en las circunstancias y los recursos disponibles para afrontar la crianza y todos los retos que la misma conlleva, asegura el Dr. Sebastian Ocklenburg, profesor de métodos de investigación en psicología en el Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de MSH.