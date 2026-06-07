Evelyn Guijarro reaparece en redes sociales con su posible nueva pareja festejando su cumpleaños

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de Evelyn Guijarro, quien estaría festejando su cumpleaños la semana pasada, pero, lo que llama la atención es que, Sniper también estaría estrenando romance con una nueva pareja, con quien reapareció en redes sociales y aquí te diremos de quién se trata.

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¿Quién es la posible nueva pareja de Evelyn Guijarro?

Aunque no se ha confirmado nada por parte de Evelyn Guijarro y de esta chica, el nombre de la mujer es Viviana Michel, en TikTok cuenta con más de 40 seguidores, de hecho, hace tiempo atrás, la misma Sniper habría confirmado que, esta fémina habría sido su primer amor verdadero la cual la marcó para siempre.

¿Quién es Viviana Michel?

Viviana Michel es una atleta de alto rendimiento que también ha participado en Exatlón, pero en la versión de Estados Unidos. La leyenda Roja nació en Guadalajara Jalisco y su deporte es el futbol, de hecho jugó para Chivas Femenil, fue parte de la Selección Mexicana Femenil Sub-20. Cuenta con un título de entrenadora deportiva en la Universidad Tecnológica de Tennessee, y tras conseguir dicho éxito, regresión a jugar para el equipo de Coapa y se hizo un sitito en la historia de la Liga MX Femenil.

¿Quién es Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro mejor conocida como Sniper es una atleta de alto rendimiento que defiende los colores Azules en el reality deportivo de Exatlón México conducido por Antonio Rosique. La subcampeona de la pasada novena temporada, actualmente sólo tiene un campeonato el cual conquistó en la octava edición del programa y que no pudo retener ante Mati Álvarez el pasado 15 de mayo de 2026 en la final.

Nació en Jalisco y su deporte con el que inició fue el lanzamiento de jabalina, sin embargo, antes de entrar a Exatlón México, Sniper estudió diseño industrial en la Universidad de Guadalajara y contaba con varias competencias en su disciplina, la cual hicieron que llamara la atención para que fuera llamada al reality deportivo.

Sniper mide 1.68 metros y pesa 60 kilos, además dentro de Exatlón México es una de las mejores lanzadoras y su apodo se lo ganó precisamente por eso, porque en un inicio conectó varios “Perfects”, lo que para los atletas es tumbar los objetivos seguidos sin detenerse y en el menor tiempo posible.

