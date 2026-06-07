3 tipos de enchiladas que se pueden preparar fácil para una comida deliciosa al estilo MasterChef 24/7

El maíz es uno de los ingredientes pilares en la gastronomía mexicana y por eso es que no pueden faltar las tortillas a la hora de comer. Entre todas las recetas que se pueden preparar con este producto, están las enchiladas: verdes, rojas, de mole o mineras, como las que han preparado los cocineros de MasterChef 24/7.

Lo mejor de todo es que se trata de un alimento completo y llenador, por lo que es una excelente opción para comer en casa sin tener que pasar horas en la cocina. Y por si fuera poco, tienen la facilidad de adaptarse a todos los gustos y bolsillos, pues pueden ir desde muy picosas y rellenas de pollo; hasta con sabor ligero y sin proteína animal.

Las 3 recetas de enchiladas que saben exquisitas tipo MasterChef 24/7 y puedes hacer rápido en casa

Enchiladas de mole . El mole es una comida milenaria de México y su sabor encanta hasta a los paladares más exigentes. Se compone de diferentes variedades de chiles, especias y condimentos. Para prepararlo desde cero, la Chef Isabel Carvajal tiene una receta sencilla, pero llena de sabor. Y si lo quieres comer en unas ricas enchiladas, solo necesitas pechuga de pollo deshebrada, tortillas de maíz, cebolla en rodajas, crema y queso fresco rallado. Solo tienes que rellenar las tortillas con pollo, sumergir en el mole y añadir los complementos. También puedes pasar las tortillas por aceite caliente antes. Las enchiladas son un platillo completo y muy fácil de hacer|Canva

Enchiladas verdes "de aire" . Tal como hizo Flor de MasterChef 24/7 en el viernes de salvación, las llamadas "enchiladas de aire" son una excelente alternativa para platillos que van sin carne o pollo. Aquí la salsa será la protagonista y por eso debe estar repleta de sabor, ya sea verde o roja no tiene que faltar el ajo, la cebolla ni el cilantro. Para servir solo hay que sumergir las enchiladas de una en una con abundante salsa para que queden "ahogadas". Se complementan con queso fresco, crema, cebolla y rábanos. Las enchiladas son un platillo completo y muy fácil de hacer|Canva

Enchiladas mineras. De los platillos más representativos en la gastronomía mexicana, están las enchiladas mineras, conocidas por su espléndido sabor en cada bocado. De acuerdo con Larousse Cocina, consiste en tortillas de maíz pasadas por una salsa de chile guajillo y fritas en manteca de cerdo. Van rellenas de queso ranchero y cebolla picada. Se sirven con lechuga, queso rallado y chiles en escabeche. Como guarnición, llevan papa y zanahoria guisada.

Las enchiladas son un platillo completo y muy fácil de hacer|Canva

Con estas prácticas y deliciosas recetas de enchiladas mexicanas, podrás degustar una comida completa y pondrás a prueba tus habilidades en la cocina, igual a los participantes de MasterChef 24/7.