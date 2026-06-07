Las recetas más frescas que han preparado en MasterChef 24/7 para disfrutar este verano

En la cocina más famosa de MasterChef 24/7, los aspirantes han tenido que demostrar su ingenio creando preparaciones ligeras, ácidas y marinas que se han convertido en la inspiración perfecta para replicar en casa durante los meses más calurosos del año.

Entre los platillos más aplaudidos de la temporada destacan tres clásicos, con el toque de exigencia del programa: las tostadas, el aguachile y un reconfortante caldo de camarón estilo botana de cantina.

3 platillos de MasterChef 24/7 para preparar en casa este verano

La tostada: es un lienzo en blanco que en este reality se respeta al máximo. Los participantes que han logrado subir al balcón presentaron versiones que van más allá de la típica mezcla comercial. La clave del éxito, ha sido el juego de texturas. Puedes optar por las recetas clásicas como la tinga o algo más fresco como los cubos de atún.

Aguachile: prepararlo parece sencillo, pero ante los chefs del programa es una de las pruebas más peligrosas. En los retos, este plato ha salvado a más de uno gracias al uso impecable del limón y el picante. Puedes optar por cocinarlo con camarón limpio de Sinaloa, marinado al momento en una mezcla de jugo de limón verde, pepino, cilantro y el toque explosivo del chile chiltepín.

El aguachile verde es una receta imprescindible para cualquier ocasión.

