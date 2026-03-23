Rahmar Villegas visitó el Mercado Jamaica para probar unos ricos tacos de ¿manzana?

Hoy lunes 23 de marzo de 2026 el chef Rahmar Villegas visitó los tacos de Manzana en el Mercado Jamaica los cuales cuestan 35 pesos cada uno, y además son: Buenos, Bonitos y Baratos; descubre de qué son en Al Extremo.

Te puede interesar: Al Extremo | Programa 20 de marzo del 2026