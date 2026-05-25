Arturo gana el Pin del Chef tras conquistar el reto de la Caja Misteriosa en MasterChef 24/7

La segunda parte de la degustación del reto de la caja misteriosa dejó grandes sorpresas en MasterChef 24/7. Gracias a sus destacadas preparaciones, Arturo, María y Luis fueron reconocidos como los mejores del reto. Finalmente, Arturo logró quedarse con el importante Pin del Chef, obteniendo una gran ventaja dentro de la competencia y demostrando que su sazón sigue creciendo dentro de la cocina más famosa de México.

