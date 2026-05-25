Arturo gana el Pin del Chef tras conquistar el reto de la Caja Misteriosa en MasterChef 24/7
Arturo, María y Luis fueron los grandes destacados de la degustación final del reto de la caja misteriosa.
La segunda parte de la degustación del reto de la caja misteriosa dejó grandes sorpresas en MasterChef 24/7. Gracias a sus destacadas preparaciones, Arturo, María y Luis fueron reconocidos como los mejores del reto. Finalmente, Arturo logró quedarse con el importante Pin del Chef, obteniendo una gran ventaja dentro de la competencia y demostrando que su sazón sigue creciendo dentro de la cocina más famosa de México.