Vanessa revela el momento de tensión que vivió antes de llegar a Corea del Sur

Vanessa contó que ya llegó a Corea del Sur, aunque su viaje estuvo marcado por momentos de tensión. Según relató, el avión hizo una escala en Monterrey y poco después el capitán informó que debían regresar a la Mexico City debido a un parabrisas estrellado. Tras reparar el incidente, el mismo vuelo retomó el trayecto directo de 15 horas hacia Seúl.