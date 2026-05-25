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Vanessa revela el momento de tensión que vivió antes de llegar a Corea del Sur

El vuelo en el que viajaba Vanessa Claudio y un grupo de creadores de contenido tuvo que regresar inesperadamente a la Ciudad de México por un problema técnico.

Vanessa contó que ya llegó a Corea del Sur, aunque su viaje estuvo marcado por momentos de tensión. Según relató, el avión hizo una escala en Monterrey y poco después el capitán informó que debían regresar a la Mexico City debido a un parabrisas estrellado. Tras reparar el incidente, el mismo vuelo retomó el trayecto directo de 15 horas hacia Seúl.

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