Al Extremo responde con fuerza a Presidencia y lanza contundente mensaje sobre la censura

Los conductores de Al Extremo reaccionaron a las recientes declaraciones desde Presidencia y hablaron sobre lo que consideran una búsqueda de censura en el país. Durante la transmisión también señalaron la crisis de seguridad que enfrenta México, asegurando que continuarán informando “con la verdad” y agradeciendo el respaldo de los televidentes que siguen diariamente el programa.