Al Extremo | Programa 28 de enero del 2026

Disfruta de un programa de entretenimiento en el que conoceras los videos más virales del internet, además contarás con la mejor guía gastronómica para conocer lugares de comida deliciosa y a precio accesible. Por otro lado, te divertitrás mucho viendo las secciones “Escupe Lupe” y “Grítalo al Extremo”, conociendo las respuestas más divertidas de las personas.