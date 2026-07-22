Al Extremo: de los famosos huaraches del Mercado 22 de Enero a un trágico accidente en San Juan de Aragón

Al Extremo llegó al Mercado 22 de Enero, donde La Pura Sabrosura dio su garantía a unos tradicionales huaraches, hasta San Juan de Aragón, donde Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un accidente en el que un joven perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo pesado. Dos historias que reflejan los contrastes de la jornada.