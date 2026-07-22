Griselda descubrió la infidelidad y traición de su esposo; le quitaba el dinero para su amante
Griselda relata a Rocío Sánchez Azuara cómo fue que se enteró de que César, su esposo, le fue infiel con una joven mucho menor que él.
Al enterarse de la infidelidad de César, Griselda decidió cambiar las chapas de su casa para que su esposo ya no pudiera entrar. Esta más que decepcionada, ya que no solo la engañó sentimentalmente, sino que le quitó por mucho tiempo su dinero para dárselo a su amante; sin embargo, ella lo sigue amando.