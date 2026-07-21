Jorge el “Diablo Becerri” reporta: Cámaras captan violento incidente en Chimalhuacán; presunto responsable fue detenido
Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar y detener al presunto responsable de un incidente ocurrido en Chimalhuacán.
Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un incidente registrado en las calles San Isidro y Martín Salazar, en Chimalhuacán. Los hechos quedaron registrados por cámaras de videovigilancia, material que permitió a las autoridades identificar y detener a un presunto responsable. El caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.