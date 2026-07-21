La Pura Sabrosura descubre las famosas tapas españolas del Mercado de San Juan

La Pura Sabrosura llegó a La Madrileña, un tradicional local ubicado en el Mercado de San Juan, famoso por sus auténticas tapas españolas. La especialidad de la casa combina pan, aceite de oliva con hierbas finas, queso manchego curado, chorizo español y jamón serrano. Una opción completa para disfrutar de los sabores de España por menos de 200 pesos.