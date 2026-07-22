Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre fatal accidente en San Juan de Aragón

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un accidente ocurrido en San Juan de Aragón, donde un hombre de aproximadamente 20 años, presuntamente en situación de calle, perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo pesado. La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales.