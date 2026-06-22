Tacos legendarios, caos en carretera y la nueva joya del fútbol mexicano: lo mejor de Al Extremo

Al Extremo presentó una jornada llena de contrastes, desde la visita de La Pura Sabrosura a una taquería famosa por su receta secreta, hasta la cobertura de una espectacular volcadura en la autopista México-Toluca. Además, Alejandra Carvajal mostró la inspiradora historia de Gilberto Mora, el joven futbolista que, con apenas 16 años, ya ilusiona a la afición mexicana con su talento y madurez.

