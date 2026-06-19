Del triunfo de México a los secretos de la salud: lo mejor de Al Extremo hoy

La emisión de Al Extremo recorrió algunos de los temas que más dieron de qué hablar: la celebración por la victoria de México ante Corea del Sur y el reconocimiento a la afición nacional, una visita gastronómica a una tradicional barbacoa del Mercado de Jamaica, las nuevas colaboraciones de Guardianes del Amor, los reportes de seguridad tras los festejos mundialistas y los consejos sobre hidratación y bienestar que recuerdan la importancia de cuidar la salud todos los días.