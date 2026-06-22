Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Volcadura en la México-Toluca provoca caos vial y movilización de la Guardia Nacional

Jorge “El Diablo” Becerril reportó una impresionante volcadura sobre la autopista México-Toluca que provocó severas afectaciones al tránsito. Debido al accidente, dos de los tres carriles fueron cerrados mientras elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de atención. Más de 20 toneladas de carga quedaron esparcidas sobre la vía y también se registraron actos de rapiña en la zona.

