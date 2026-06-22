Alejandra Carvajal reporta: Gilberto Mora: El joven de 16 años que ilusiona a México dentro y fuera de la cancha

En un reportaje de Alejandra Carvajal, Gilberto Mora mostró la madurez que lo ha llevado a destacar con la Selección Mexicana a sus 16 años. Tras participar en competencias de alto nivel y demostrar personalidad bajo presión, el joven futbolista mantiene los pies en la tierra, enfocado en disfrutar cada oportunidad, trabajar por sus objetivos y agradecer el momento que vive dentro del fútbol.

