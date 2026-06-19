Alejandra Carvajal reporta: La fuente de la juventud podría estar en el agua: expertos explican por qué
Mantener una adecuada hidratación no solo beneficia la salud, también puede influir en la apariencia física.
Alejandra Carvajal destacó la importancia de la hidratación para el bienestar general y la apariencia física. Especialistas señalan que una ingesta insuficiente de agua puede reflejarse en la piel, los ojos, el cabello y la masa muscular. Además, recuerdan que las necesidades de hidratación varían según factores como el peso, la edad y condiciones específicas, por lo que mantenerse hidratado es fundamental para la salud diaria.