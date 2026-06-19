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Alejandra Carvajal reporta: La fuente de la juventud podría estar en el agua: expertos explican por qué

Mantener una adecuada hidratación no solo beneficia la salud, también puede influir en la apariencia física.

Por: Hugo Pantoja

Alejandra Carvajal destacó la importancia de la hidratación para el bienestar general y la apariencia física. Especialistas señalan que una ingesta insuficiente de agua puede reflejarse en la piel, los ojos, el cabello y la masa muscular. Además, recuerdan que las necesidades de hidratación varían según factores como el peso, la edad y condiciones específicas, por lo que mantenerse hidratado es fundamental para la salud diaria.

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