Al Extremo lo tuvo todo: comida, polémica y una historia inquietante

Al Extremo reunió una emisión llena de contrastes: un recorrido gastronómico por un lugar especializado en sándwiches, la salida de Julio de MasterChef 24/7, una explicación sobre la tradición del Día del Diablo, reportes de lluvias y un hecho violento en CDMX, además de la llegada de Niurka Marcos a La Granja VIP, donde prometió polémica y mucha sinceridad.

