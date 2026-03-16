Conoce las gelatinas 3D que se ubican en la colonia Santa María en la delegación Azcapotzalco
Rahmar visitó la cafetería Be Happy Café ubicada en Castaña Nueva Santa María, Azcapotzalco, donde fue testigo de estas gelatinas 3D tan reales que no se las quería comer
Rahmar se fue a disfrutar los mejores postes de Be Happy Café, la cual se ubica en la calle de Castaña 187 esquina con Clavelinas en la delegación Azcapotzalco, descubre aquí en Al Extremo los precios y la gran variedad de menú que tiene este establecimiento donde sus especialidades son las gelatinas 3D
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